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İstanbul için geçmişe dönme vakti

Bayram tatili demek, İstanbul için geçmişe dönme vakti. Tatil beldelerine, memlekete gidenlerin fazlalığı, İstanbul'u geçmişe götürüyor. Nostaljik fotoğraflarla İstanbul'un, İstanbulluların yıllar içindeki haline buyurun

Giriş: 28.06.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • İyi bayramlar…
    Her bayram tatilinde olduğu üzere, 7.955.820'i erkek, 7.952.131'i ise kadından oluşan 15.907.951 kişinin yaşadığı İstanbul boşaldı.

  • Dün çekilen bu fotoğraf, Bodrum'a daha kilometrelerce mesafe olmasına rağmen kilometrelerce araç kuyruğu olduğunu gösteriyor. 

    Kaç kişinin Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine veya tatil beldelerine gittiğini tam olarak bilmiyoruz ama cadde ve sokakların tenhalığından, toplu taşıma araçlarında oturacak koltuk bulabilmekten dolayı epeyce kişinin İstanbul dışına çıktığını anlamak mümkün.
    İstanbul boşalırken tatil beldeleri doldu taştı. Örneğin 192.964 nüfusa sahip Bodrum’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

    Yazlığına veya ailesi – akrabasının yanına gidenleri de ekleyecek olursak Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum’un nüfusunu varın siz tahayyül edin.
    Bir ipucu verecek olursak geçtiğimiz yılın Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusu yaklaşık 1 milyona dayanmıştı.

  • Peki memleketine gidenler…
    Kütüğü başka illerde olup da İstanbul’da yaşayanları nüfusa göre sıralayacak olursak ortaya aşağıdaki tablo çıkıyor. 
    İlk rakamlar; İstanbul’a oturanları, parantez içindeki rakamlar ise o illerin 2022’deki nüfuslarını gösteriyor.

  • • Sivas… 827.753 (634.924)
    • Kastamonu… 617.424 (378.115)
    • Giresun… 549.656 (450.862)
    • Ordu… 538.919 (763.190')
    • Tokat… 499.026 (596.454)
    • Trabzon… 445.248 (818.023)
    • Erzurum… 442.107 (749.754)
    • Samsun… 438.728 (1.368.488)
    • Malatya… 432.585 (812.580)
    • Sinop… 391.329 (220.799)

     

    Görünen o ki adı geçen illerde de tatil boyunca nüfus patlaması yaşanacak.

  • İstanbul günümüzde bu şekilde. 
    Peki geçmişte nasıldı?

  • • Eminönü (1938)

    Galata Kulesi'nin kubbesine dikkatle bakınız.. 

    İstanbul Nüfus... 940.000

  • Rami (1941)

    Küçük kızın Kurban Bayramı hatırası...

    İstanbul Nüfus... 1.002.900

  • • Sultanahmet Meydanı (1943)

    Yüzyıllar boyunca görünümü kimbilir kaç kez değişti... 

    İstanbul Nüfus... 1.037.300

  • • Mahmutpaşa (1949)

    Şimdiki zamana göre pek tehna...

    İstanbul Nüfus... 1.142.700

  • • Karaköy (1950)

    Vapurda gazete okuma keyfi...
    Şimdilerde o keyif, cep telefonlarında sosyal medyayla yaşanıyor. 

    İstanbul Nüfus... 1.025.202

  • • Bahçekapı (1952)

    Askerlerin çarşı izni keyfi... 

    İstanbul Nüfus... 1.279.400

  • • Karaköy (1955)

    Yanaşsa da insek... Beklerken bir hatıra fotoğrafı hiç de fena olmaz. 

    İstanbul Nüfus... 1.507.800

  • • Büyükdere (1956)

    Gençler, yüksek kuleden atlayarak sevdikleri kızın gözüne girmeye çalışıyordu. 
    Bir nevi o dönemin Mostar Köprüsü atlayışı...

    İstanbul Nüfus... 1.577.400

  • Beyazıt (1957)

    Edirnekapı - Bahçekapı arasında sefer yapan 37 numaralı tramvay...

    İstanbul Nüfus... 1.643.300

  • • Rumelihisarı (1957)

    Onun arabası var, güzel mi güzel.
    Kadraj da pek güzel...

    İstanbul Nüfus... 1.643.300

  • Kadıköy (1959)

    Genç kızlar, rıhtımda o anı ölümsüzleştirmiş. 
    Elbiseleri de pek güzelmiş...

    İstanbul Nüfus...  1.783.500

  • • Emirgan (1960)

    Acaba neden tırmanmıştı?

    İstanbul Nüfus... 1.858.000

  • • Fındıkzade (1962)

    Üst geçitlerin olmadığı zamanlar, görünümü ne kadar da ferahlatıcıymış. 

    İstanbul Nüfus... 2.011.800

  • • Emirgan (1964)

    Boğaz havası almak her dönem iyi gelir... 

    İstanbul Nüfus...  2.177.500

  • • Kurbağalıdere – Kadıköy (1964)

    Kokmadığı yıllarda kimbilir nasıl da güzeldi. 
    Kayık kiralayan âşıklar, mavi sularında süzülürdü. 

    İstanbul Nüfus... 2.177.500

  • • Galata Köprüsü (1964)

    Amatör balıkçılar kadar işpotacıların da ana mekânlarındandı... 

    İstanbul Nüfus... 2.177.500

  • • Beyoğlu (1969)

    Türkan Şoray ile Muzaffer Tema'nın başrollerini paylaştığı Nejat Saydam filmi 'Buruk Acı'nın halk günü... 

    İstanbul Nüfus... 2.808.200

  • • Ortaköy (1972)

    Günümüzde adı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50'nci yılı olan 1973'e yetiştirilmeye çalışılıyor. 

    İstanbul Nüfus... 3.291.500

  • Şişli (1974)

    Herhalde o zamanlarda taksi bulma, bulabilirsen taksiciye gideceğin yeri beğendirme derdi yoktu...

    İstanbul Nüfus... 3.648.100

  • • Eminönü (1978)

    İstanbul'un simgelerinden balık -ekmek.
    Kimbilir balıklar ne kadar bol ve lezizdi...

    İstanbul Nüfus... 4.332.600

  • • Topkapı (1981)

    Ekmek teknesiyle hatıra pozu... 

    İstanbul Nüfus... 4.741.890

  • • Kumkapı (1982)

    Yaşlı amca geçim derdinde; "Kesmece bunlar kesmece..."

    İstanbul Nüfus... 5.094.000

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