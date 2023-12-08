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        Haberler Gündem İstanbul için fırtına ve yağmur uyarısı | Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: 8, 9 ve 10 Aralık İstanbul hava durumu

        Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul Valiliği'nden sel ve fırtına uyarısı geldi!

        İstanbul Valiliği'nden bugün için sağanak yağış sel ve fırtına uyarısı geldi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre hafta sonu da olumsuz hava koşullarının kent genelinde etkili olması bekleniyor. İşte hafta sonu İstanbul'da hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:31
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        • 1

          İstanbul Valiliği tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan uyarılar sonrasında özellikle hafta sonu İstanbul'da plan yapacaklar merak içerisinde hafta sonu İstanbul hava durumunu merak edip araştırıyor. Peki, Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu...

        • 2

          İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN HASVA DURUMU UYARISI!

          İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgarın 8 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

        • 3

          Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.

          Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4

          HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!

          Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

        • 5

          İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

          İstanbul için önümüzdeki 5 gün herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak bugün İstanbul'ın batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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