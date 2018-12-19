Samsung Electronics, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verme kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na SMART Signage sistemini kurduğunu duyurdu.

Proje kapsamında, 1012 metrekare alanı kaplayan LED ekranlarla birlikte yaklaşık 700 adet Samsung SMART LCD ve LED bilgi tabelası kullanılırken, LED ekranların kapladığı toplam alan 2.5 basketbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor. Verilen bilgiye göre proje, 28 kişilik bir teknik ekip tarafından 45 günde tamamlandı.

Samsung SMART Signage’ın, toz, kir ve ışığa maruz kalma gibi ortam koşullarına dayanıklı olarak 7/24 kesintisiz içerik yayını sağlayacağını belirten Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seog-gi Kim, “Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri ve global havacılık alanında büyük bir başarı olan bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

LED bilgi tabelası, İstanbul Havalimanı’na gelen ziyaretçileri, otel bölgesi ve ön ofisin yakınındaki dış hatlar gidiş kapısında yer alan iki adet 194 metrekarelik dev LED ekranla karşılayacak. Ayrıca geliş salonları, bagaj alım, check-in, pasaport kontrol alanları ve bekleme salonlarında da Samsung’un LED bilgi tabelaları yer alacak.