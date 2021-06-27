İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Cuma günü İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı. Toplam 116 bin 180 yolcunun kullandığı havalimanı, salgın dönemindeki en yoğun günlerinden birini yaşadı
2021 yılının 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştirilen hava yolu olan THY ise 25 Haziran'da 1065 uçuş ile salgının başlangıcından itibaren ilk kez bir günde 1000 uçuş (konma sayısı) barajını aşmayı başardı.
Uçuş sayısı üç haftada yüzde 23,4 arttı
Salgının başlamasının ardından 2020 yılının ikinci çeyreğinde yolculu uçuşlar tamamen durma noktasına gelmiş ve hem yurt içi hem de uluslararası uçuşlarda havacılık tarihinde görülmemiş bir dönem yaşanmıştı. 2021 yılı itibarıyla dünya çapında artan aşı uygulamaları, seyahat kısıtlamalarının esnetilmesi ve yaz sezonunun başlangıcı ile hava yoluna olan seyahat talebi de normalleşmeye başladı. Türk Hava Yolları’nın salgın döneminde uyguladığı başarılı stratejisi sonuçlara olumlu yansırken 863 uçuş gerçekleştirilen 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede, günlük uçuş sayısı yüzde 23,4 oranında artmış oldu.
THY, 1065 uçuş gerçekleştirdiği 25 Haziran'da, Türkiye'ye varış seferlerinde yüzde 75,3, Türkiye kalkışlı seferlerde ise yüzde 68,2 doluluk oranına ulaştı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, bu sürecin, gökyüzüne yükselen uzun bir merdiven olarak gibi olduğunu belirtti.
Güvenlik tedbirlerini aldıklarını, ileriye odaklandıklarını ve her basamakta daha güzel sonuçlar alarak yükseleceklerini kaydeden Aycı, "Çalışma arkadaşlarımızla emek vermeye, adım atmaya devam edeceğiz. Bulutların üzerinde lider olana kadar çalışacağız. Yeniden dört haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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