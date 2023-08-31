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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı uçuş sayısında Avrupa lideri - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı uçuş sayısında Avrupa lideri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 21-27 Ağustos haftasında, günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:07
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        İstanbul Havalimanı uçuş sayısında Avrupa lideri
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine ilişkin bilgi verdi.

        EUROCONTROL'ün 21-27 Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı." ifadesini kullandı.

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