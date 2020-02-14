DHA

DHA'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı Mavi otoparkta dün saat 22:50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi.

Paylaşılan görüntüde yolcu parasını ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmeleyeme başladı. Parasının üstünü alan yolcu daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak olay yerinden uzaklaştı.

Cihazın kırılmasından dolayı güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

"HER TÜRLÜ TAZMİN HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 724 yakından takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda vandalizm kabul edilemeyeceğini belirten Samsunlu, şöyle konuştu:

"Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız."