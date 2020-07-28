İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - İSTANBUL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan" kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, 20 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, T. H. (40),520 gram esrarla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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