Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesine yardım ve ekip gönderen ülkelere, İstanbul Havalimanı'ndaki bilgi ekranları üzerinden kendi dillerinde teşekkür ediliyor

Giriş: 15.02.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
İstanbul Havalimanı'nda yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.

Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.

AA'nın haberine göre; İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Kurum: Afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız
Bakan Kurum: Afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız
Oktay: Göç dalgası söz konusu değildir
Oktay: Göç dalgası söz konusu değildir
İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddiasına yalanlama
Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddiasına yalanlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.