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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı

        İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan valiz alarma neden oldu. Havalimanı, şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika araç girişine kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 01:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 01:55
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        İstanbul Havalimanı'nda şüpheli valiz alarmı
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        Olay, dün saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir valiz bulundu.

        Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

        DHA'nın haberine göre; sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.

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        #istanbul havalimanı
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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