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İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi rekoru

İstanbul Havalimanı'nda bugün planlanan toplam bin 749 uçuş ile Türk sivil havacılık tarihinde tüm zamanların hava trafik rekorunun kırılması bekleniyor. Aynı zamanda havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen 214 özel jete de ev sahipliği yaptı

Giriş: 11.06.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi rekoru
DHA

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla üst üste uçuş rekorları kırıldı. Dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gösterilen final için tarifeli ve tarifesiz uçuşların yanı sıra özel jetlerin büyük bölümüne ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda ilk olarak 9 Haziran Cuma günü iniş kalkış yapan uçak sayısı bin 594 oldu.

Bu rakam ile Türk sivil havacılık tarihinde 24 saat içerisinde bir havalimanındaki en yüksek hava trafiği gerçekleşti.


10 Haziran tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalin ardından bugün ise dönüş yoğunluğu başladı. Ziyaretçilerin geri dönüşleriyle bu alandaki yeni rekor, bugün planlanan toplam bin 749 uçuş olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Bugünkü uçuşlarda ise toplam 250 bin 977 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

214 ÖZEL JETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'nde de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu sürecinde yoğunluk yaşandı. 7 Haziran tarihinden itibaren toplamda 214 özel jetin iniş kalkış yaptığı terminalde başarılı bir operasyona ev sahipliği yapıldı. Şu ana kadar 152 özel jetin İGA İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı vurgulandı.

9 Haziran 2023 Cuma günü ise 226 bin 813 yolcu ve toplam bin 594 uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda daha önce 23 Nisan 2023 tarihinde elde ettiği günlük bin 548 uçuş rekorunu geride bıraktı.

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