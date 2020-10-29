İstanbul Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılığı operasyonu

AA

İstanbul Havalimanı'ndan Kuveyt'e kaçak yollarla pırlanta ve 20 bin dolar para götürmek isteyen Hindistan uyruklu zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisine ulaştı.

Kuveyt'e gitmek üzere gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan uyruklu Kaushık A.K., check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 16,48 gram pırlanta ile 20 bin dolar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.