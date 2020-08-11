İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

AA

İstanbul Havalimanı'nda "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime 22 personel katıldı.

İşletmeleri sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, 97 iş yerinin yetkilileri ile personel ve yolculara bu konuda uyarılarda bulundu.

Denetimde, polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı.