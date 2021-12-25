Havalimanında ele geçirildi! Tam 4 bin adet

AA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık'ta yurt dışına kaçak yollarla çıkarılmak istenilen yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza memurları tarafından yakalandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesinin ardından Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri havalimanına giderek sülükleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamındaki sülüklerin yasa dışı yolla izinsiz ülkeden çıkarılmak istendiği tespit edildi.

CİTES Sözleşmesi'ne aykırı olarak ülkeden çıkarılmak istenen tıbbi sülüklere el konuldu. Canlılığını koruyan sülükler ise doğal ortamlarına iade edildi.

Sülükleri Türkiye'den kaçırmak isteyen şüpheliye ilgili kanun kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.