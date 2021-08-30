İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) tarafından düzenlenen etkinlikte, bando takımı Türk bayraklarıyla terminal içerisinde tur atarak, marş ve şarkı seslendirdi. Türk ve yabancı yolcular, bando takımının gösterisini telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Öte yandan, terminaldeki görevliler yolculara, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı ve rozet hediye etti.

Terminalde bulunan elektronik billboardlarda da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla gösterim gerçekleştirildi.