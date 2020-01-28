28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda slot kapasitesini büyüttükleri için yeni hava yolu şirketlerinin geldiğini belirterek, "2019'da 11 yeni hava yolu şirketi geldi. 2020 yılı için şu an gelmesi kesinleşen 6 hava yolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek." dedi.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)" kapsamında "Mega Projeler" başlıklı oturum düzenlendi.
Oturumda konuşan Samsunlu, hava yolculuğunda son yıllarda yaşanan gelişmelerden bahsederek, Türkiye'nin son 17-18 yılda büyük projelerin de katkısıyla havacılıkta çok hızlı ilerlemeler sağladığını söyledi.
İstanbul Havalimanı sayesinde Türkiye'nin havacılıkta yaşayacağı gelişmelere değinen Samsunlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'dan toplam 126 ülkeye uçuş var. Bize dünyada en yakın ülke Fransa'dır. Oradan 90 ülkeye uçuluyor. Bunun en önemli sebebi Türkiye'nin konumu. 3 saatlik mesafede 60 tane baş şehir, 120 tane destinasyon var. İstanbul'dan Senegal, Nijerya, Kenya, Hindistan'a kadar dar gövdeli uçaklarla uçabiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. 2000'li yıllarda Türkiye'nin havalimanı sayısı 26'dan 56'ya geldi.Dünyada bu kadar yeni havalimanı olan başka bir ülke bulunmuyor."
"İSTANBUL HAVALİMANI, ÜLKE EKONOMİSİNE 40 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNACAK"
Samsunlu, Türkiye'deki havalimanlarının artmasının turizme katkısından bahsederek, "Türkiye'de hiç olmayan yerlerde bile şehir otelciliği başladı. Bunlar daha da büyüyecek. Bugün, 3-5 yıl önce görmediğimiz şekilde Trabzon'a, Isparta'ya, Hatay'a, Samsun'a dünyanın her yerinden uçak gelmeye başladı. Gitgide direkt uçuşların arttığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Havalimanının tüm fazları bittiğinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Samsunlu, 225 bin kişinin istihdam edileceğini, neredeyse bir milyon kişinin buradaki ekonomiden faydalanarak yaşamını sürdüreceğini söyledi.
Samsunlu, havalimanının tüm fazlar tamamlandığında ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sunacağını, projenin 3-5-10 yıl için değil 50-100 yıl için yapıldığını anlattı.
Kadri Samsunlu, "Şu anda çok iyi bir trend var. Slot kapasitesini büyüttüğümüz için yeni hava yolları geliyor. 2019'da 11 yeni hava yolu şirketi geldi. 2020 için şu an gelmesi kesinleşen 6 hava yolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek. Türkiye'nin önü çok açık. 2020 bizim için artık tamamen tıkır tıkır çalışacağımız bir yıl olacak." dedi.
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