İstanbul Havalimanı Müzesi, "Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri" sergisiyle açıldı

AA

İstanbul Havalimanı Müzesi'nde ziyaret edilecek ilk sergi olan "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" koleksiyonunda, insanlık tarihinin bilinen ilk barış antlaşması "Kadeş Antlaşması" ile Osmanlı sultanlarına ait "Tılsımlı Gömlekler-Kaftanlar" gibi ilgi çekici pek çok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak sunduğu eserlerin yer alacağı müzede, çocuklar için de bölümler bulunuyor. Müzede çocukların Türk kültürünün değerli parçalarını keşfetmesini sağlayacak interaktif oyun ve uygulamalar bulunuyor.