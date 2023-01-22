KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.