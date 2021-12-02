İstanbul Havalimanı "Erişilebilir Rota" ile engelleri kaldırdı

AA

Samsunlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan tanıtımda, engelli bir bireyin sorunsuz bir seyahat yaşaması için havalimanının otoparkından uçağa geçene kadar kullanacağı bölümleri gösterdi ve anlattı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda engelli bireyler için her kat ve otopark bölgesinde giriş kapılarına ve asansörlere yakın konumda 906 engelli araç park yeri belirlendi. Otoparktan giriş kapılarına yükseklik farkı olmadan erişim ve engelli yolcuları bırakma/alma için kısa süreli park imkanı sağlanıyor.

5 kapının girişinden itibaren başlayan kılavuz yollarla beyaz bastonlu misafirleri asistan çağrı telefonları, danışmalara kadar getiriyor, gelen yolcular için ise karşılama alanından çıkışa, toplu taşımaya ve taksiye kadar ulaştırıyor.

Havayolundan ücretsiz "Asistanlık Hizmeti" rezervasyonu yaptıranlar havalimanına geldiklerinde giriş noktasında kapı öncesinde bulunan asistan çağrı telefonlarını kullanarak hizmet sağlayıcısına ulaşabiliyor.

Hava yolu şirketlerinden ilave ücret ödemeden tekerlekli sandalye hizmeti de alabilen yolculara, tüm güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında öncelikli geçiş imkanı sağlanıyor. Havalimanında, sese ve kalabalığa duyarlı misafirler için de özel alanlar bulunuyor.

Engelli bireyler için Türkiye'de ilk defa Ayçiçeği Yaka Kartı, İstanbul Havalimanı'nda uygulanıyor. Bu kartı gören çalışanlar, yolcunun daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyacı olabileceğini, kimi süreçlerde daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini biliyor. Yolcular, danışmalarda form doldurularak herhangi bir sağlık raporu göstermeden ücretsiz yaka kartlarını alabiliyor, sonraki yolculuklarında ve bu kartın geçerli olduğu noktalarda kullanmaya devam edebiliyorlar.

Havalimanında uygulanan Erişilebilir Rota engellilere büyük kolaylık sağlıyor. Birçok hizmet noktasında kılavuz yollarla beyaz bastonlu bireyler destek isteyebilecekleri noktaya kadar getiriliyor. Yolcular iç hatlarda uçuş kapılarına kadar tek şeritli erişilebilir rota ile ulaştırılıyor.

Engelliler telefonlarına indirebilecekleri "Sesli Adımlar" uygulaması ile bulundukları konumu öğrenebiliyor, haritada istedikleri noktayı arayabiliyor, sesli yönlendirmelerle istedikleri noktalara varabiliyor.

- "Amacımız engellilerin uçağa mutlu bir şekilde binmesini sağlamak"

Tanıtımda gazetecilere açıklama yapan Kadri Samsunlu, engellilere kolaylık sağlama noktasında dünyada birinci olmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirterek, rakiplerinin Singapur ve Frankfurt havalimanları olduğunu anlattı.

Samsunlu, havalimanının toplumun engelliler dahil her bireyi tarafından kullanılabilmesinin önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz engellileri sadece bir günde hatırlamıyoruz, her gün hatırlıyoruz. Onları operasyonlarımızın ana parçası haline getirmiş durumdayız. Yarattığımız çözümler, ürettiğimiz ürünlerle her engelli bireyin bu havalimanında kendi başına seyahat edebilmesinin altyapısını oluşturduk. En önemli konu da havalimanlarının engelliler açısından da normal bireyler gibi kullanılmasının önünü açmak. İstanbul Havalimanı olarak bu konuda da kendimize bir görev almış durumdayız. Bu görev de otoparktan başlayan terminalin kapısı, check-in danışma, ikinci kontrol ve köprüye kadar olan süreçte engellilerin web sitemizi, mobil aplikasyonumuzu, ürettiğimiz altyapıya eklediğimiz çözümleri kullanarak yollarını bulmaları ve seyahatin bu noktasında sıkıntı yaşarlarsa onlara oluşturduğumuz özel odalarda dinlenerek aileleri ile uçaklarını beklemesini sağlamak. Buradaki bütün amacımız, engellilerin normal bireyler gibi uçağa rahatlamış ve mutlu bir şekilde binmesini sağlamak ve uçak yolculuğunu onlar açısından tat alınır, mutluluk hissedilen bir tecrübeye dönüştürmek istiyoruz. Tasarım aşamamızdan yolculuğun son aşamasına kadar erişilebilirliği, kurumumuzun kültürü haline getirdik. 'Herkes için havalimanı' hedefiyle yola çıktık. Erişilebilir havalimanı kavramını standartların üzerine taşıdık."

Samsunlu, engellilere yönelik bu faaliyetlerinin hem yerli hem de yabancı engelli yolcu ve ailelerinden çok olumlu tepkiler aldığını ve bu hizmetlerin duyurulması için hem medya hem sosyal medya hem de diğer iletişim kanallarını kullandıklarını söyledi.

- Engellilere ayrılan park yerini kullananlara ceza

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, otoparktaki 900'ün üzerinde noktayı engelli bireylere ayırdıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm yolcularımızdan bu engelli park alanlarının engelliler tarafından kullanılması konusunda saygı bekliyoruz. Bu konuda da saygısızlık yapan tüm yolcuların veya tüm kullanıcıların peşindeyiz. Bugüne kadar da yanlış hatırlamıyorsam 7 bine yakın ceza kesildi. Bu ceza kesilmeye devam edecek. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Her gün park yerlerindeki araçları kontrol ediyoruz ve yaklaşık yüzde 50'si normal vatandaşın aracı çıkıyor ve onlara ceza kesiliyor. Bugüne kadar binlerce ceza kesildi, çok etkili oldu. Bu oran yüzde 80, yüzde 90’lardaydı, şu an yüzde 30'lara kadar indirmiş durumdayız."

Samsunlu, dünyanın en iyi havalimanı olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için bu havalimanında herkese aynı hazzı ve mutluluğu sağlamaları gerektiğine inandıklarını söyledi.

Erişilebilirliğin de bunun en önemli ayaklarından biri olduğunu dile getiren Samsunlu, "Bugün Türkiye’de 8 milyona yakın engelli vatandaş var. Bu, nüfusun yüzde 10'u demek. Bunu göz ardı edip çözüm üretmeden bu havalimanını birinci noktaya getiremeyiz." dedi.

Bu sene Avrupa'da Dünya Havalimanı Konseyi'nin verdiği "Erişilebilirlik Ödülü"nü aldıklarını hatırlatan Samsunlu, Ayçiçeği projesinin de görünür bir engeli olmayan bireylerin havalimanında tanınmasını sağladığını anlattı.