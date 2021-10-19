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EuroControl 12-18 Ekim haftası Avrupa havalimanları uçuş verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusuhaftada en çok uçuş yapılan havalimanı 1081 ile Amsterdam Schiphol olurken, burayı 989 uçuş ile IGA İstanbul Havalimanı takip etti.

Antalya ise toplam 716 uçuş ile 7. sırada yer aldı. Antalya'da uçuşlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 düşük kaldı. Bu istatistikle Antalya Havalimanı uçuş sayısı pandemi öncesine en çok yaklaşan havalimanı oldu.

12-18 ekim arası en çok uçuş yapılan havalimanları:

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş sayısı ise 2019'un yüzde 19 altında kaldı.