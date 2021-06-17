Korona virüs tedbirleri kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’nı Aşı Merkezi hizmete girdi. Bugün itibariyle havalimanı çalışanları, aşı terminaldeki aşı merkezine gelerek korona virüs aşısını olmaya başladı. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını olan çalışanlar, daha sonra mesailerine devam etti.
İstanbul Havalimanı’ndaki aşı uygulamasına ilişkin bilgi veren Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, “15 Haziran itibariyle sayın bakanımızın da açıkladığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı yaş sınırlaması olmadan bütün çalışanlarımıza aşı hakkı tanındı. Buna istinaden de İl Sağlık Müdürlüğümüzün planlaması dahilinde Arnavutköy ilçesindeki bütün fabrikalarda çalışan işçilerimize ve havalimanında çalışan işçilerimize yönelik aşılama çalışması başlattık. İstanbul Havalimanı, içerisinde 70 binden fazla işçinin ciddi ishtdamı olan bir kurumumuz. Burada hem işgücü kaybını önlemek hem de çalışan işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımının olabildiğince hızlı olması anlamında burada bir alan oluşturduk. Gayet konforlu kabinlerimiz var, hepsinin içerisinde sağlık personellerimiz var. Çalışan işçilerimizin önce gerekli kontrolleri yapılıyor. Aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoksa ve aşı hakkı tanınmışsa arkadaşlarımız boş bir kabine yönlendiriyor ve aşılamaları yapılıyor. Gayet hızlı ve güzel bir uygulama, hedefimiz 70 bin personelin tamamını aşılamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Terminalde başlanan aşı uygulamasının kendilerine kolaylık sağladığını belirten havalimanı çalışanlarından Hakan Duran,“Çok süper ve kolay oldu, eli de hafifti inşallah faydasını görürüz. Burada olamasam randevu alıp günümü bekleyecektim o da uzun sürecekti. Böyle daha iyi oldu. Mesaim olduğu için akşam olacaktı, burası güzel işim de havalimanında, aşımızı olduk kurtulduk” şeklinde konuştu.
Bu kapsamda isteğe bağlı olarak tüm İstanbul Havalimanı çalışanları saat 09:00-17:00 arasında aşılarını olabilecekler. Önümüzdeki haftadan itibaren ise seyahat eden yolculara da bu hizmet sunulmaya başlanacak. Hem gelen hem giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcuların faydalanabileceği aşı uygulaması, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda ücretsiz olarak yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!