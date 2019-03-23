23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması taksileri de etkileyecek. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi, 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Söz konusu proje vardiyalarla birlikte hesaplandığında 3 bin taksici için de ekmek kapısı olacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda nefesler tutuldu.
Son hazırlıkları yapılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 7 Nisan'da saat 00.00'da bitecek. Başta Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi THY olmak üzere çok sayıda şirket yeni havalimanına geçecek.
Sadece THY'nin 45 saat sürecek taşınma süreci, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 6 Nisan'da 23.59'da sona erecek.
İstanbul Havalimanı'na taşınma sadece havacılıkta sınırlı kalmayacak. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi de 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Bunun yanında projede görev alacak yeni araçlarla birlikte İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi şeklinde planlandı.
Havalimanı taksicileri 6 Nisan itibarıyla yeni evlerinde yerlerini alacak. Taşınmaya İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na üye İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi önderlik yapacak. Söz konusu taşınmaya İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne kayıtlı araçla birlikte iştirak edecek.
İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taşınmaya bir yıl önceden İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon lira bütçe ile inşa ettirdikleri yeni genel merkezi ile önceden başladı. İnşaatı bir yılda tamamlanan İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin yeni merkezinde yakıt istasyonu, çay ocağı, berber, lokanta gibi yerler planlandı. Taksicilerin havalimanındaki merkezinde de ayrıca 100 kişi istihdam edildi.
- Vardiyalarla birlikte 3 bin taksiciye ulaşacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olduğunu belirterek, taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının söyledi.
İstanbul Havalimanı'nda bin taksinin görev yapacağını dile getiren Aksu, şu ifadeleri kullandı:
Aksu, öte yandan, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin ve ülke turizminin yeni yüzü olacağını vurguladı.
Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablonun sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkenin itibarına da zarar vereceğini dile getiren Aksu, "Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz: Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!