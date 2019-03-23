Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması taksileri de etkileyecek. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi, 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Söz konusu proje vardiyalarla birlikte hesaplandığında 3 bin taksici için de ekmek kapısı olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda nefesler tutuldu.

Son hazırlıkları yapılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 7 Nisan'da saat 00.00'da bitecek. Başta Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi THY olmak üzere çok sayıda şirket yeni havalimanına geçecek.

Sadece THY'nin 45 saat sürecek taşınma süreci, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 6 Nisan'da 23.59'da sona erecek.

İstanbul Havalimanı'na taşınma sadece havacılıkta sınırlı kalmayacak. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi de 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Bunun yanında projede görev alacak yeni araçlarla birlikte İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi şeklinde planlandı.

Havalimanı taksicileri 6 Nisan itibarıyla yeni evlerinde yerlerini alacak. Taşınmaya İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na üye İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi önderlik yapacak. Söz konusu taşınmaya İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne kayıtlı araçla birlikte iştirak edecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taşınmaya bir yıl önceden İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon lira bütçe ile inşa ettirdikleri yeni genel merkezi ile önceden başladı. İnşaatı bir yılda tamamlanan İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin yeni merkezinde yakıt istasyonu, çay ocağı, berber, lokanta gibi yerler planlandı. Taksicilerin havalimanındaki merkezinde de ayrıca 100 kişi istihdam edildi.

- Vardiyalarla birlikte 3 bin taksiciye ulaşacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olduğunu belirterek, taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda bin taksinin görev yapacağını dile getiren Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu proje vardiyalarla birlikte hesaplandığında 3 bin taksici için ekmek kapısı olacak. Bu şoför kardeşlerimizin ailelerini de düşündüğümüzde 12 bin kişilik bir topluluğu etkileyecek bir süreç bu. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da ülkemizin menfaatleri ne gerektiriyorsa bunu sorgusuz sualsiz kabul etmeye hazırız. 6 Nisan'dan sonra yeni evimiz İstanbul Havalimanı olacak. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız.

Aksu, öte yandan, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin ve ülke turizminin yeni yüzü olacağını vurguladı.

Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablonun sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkenin itibarına da zarar vereceğini dile getiren Aksu, "Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz: Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz." ifadelerini kullandı.