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        Haberler İş-Yaşam İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuzda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuzda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu 

        İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:18
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        Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu 
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 17-23 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

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