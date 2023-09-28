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        Haberler Gündem İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak ve yağmur ne kadar sürecek? AFAD uyardı: 29 Eylül İstanbul'da yağmur yağacak mı?

        İstanbul hava durumu yarın nasıl olacak ve yağmur ne kadar sürecek?

        İstanbul hava durumu ve yağmurun ne kadar devam edeceği milyonların gündeminde yer alıyor. AFAD tarafından konuyla ilgili uyarı geldi. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. İşte "İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur saat kaça kadar sürecek?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 18:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:39
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        • 1

          Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde yağış devam ediyor. Kentin çeşitli yerlerinde su baskınlarına sebebiyet veren yağmurun ne zaman biteceği ve İstanbul'da yarın havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 29 Eylül İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          AFAD UYARIDA BULUNDU

          AFAD'dan flaş bir uyarı geldi. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

        • 3

          VALİ GÜL: RİSKLİ YERLERİ İVEDİ ŞEKİLDE BOŞALTINIZ

          İstanbul Valisi Davut Gül de, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" paylaşımında bulundu.

        • 4

          İBB: YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİYE KADAR ETKİLİ OLACAK

          İBB'den yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış 16.00 itibariyle Avrupa Yakası'nın genelini etkisi altına aldı. Arnavutköy'de toplam yağış metrekarede 193 kg’a ulaştı. Serin ve yağışlı havanın aralıklarla pazartesi gününe kadar bölgemizde etkili olması bekleniyor. Beklenen yağışlı hava nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesi ile alınan ihbarlara müdahale ediyor."

        • 5

          TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

          Kentte etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sağanak sebebiyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı yollar suyla kaplanırken araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

        • 6

          Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.32 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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