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İstanbul hava durumu yarın nasıl? 16 Aralık İstanbul'da yağış var mı?

Bir süredir yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da gözler 16 Aralık Perşembe günkü hava durumuna çevrilmiş durumda...

15.12.2021 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul hava durumu yarın nasıl? 16 Aralık İstanbul yağış var mı

İstanbul'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (30 - 50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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