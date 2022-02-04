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İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul kar yağışı var mı, tekrardan olacak mı? İstanbul'a kar

İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul kar yağışı var mı, tekrardan olacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5-6-7-8 Şubat hava durumu!

16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, soğuk havaların etkisinin devam etmesi nedeniyle bir kez daha kar yağışı aramaları gündem oldu. Megakent genelindeki binlerce vatandaş, İstanbul'da yeniden kar yağacak mı, ne zaman yağabilir araştırmaları yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

04.02.2022 - 11:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul geçtiğimiz günlerde kar yağışına teslim olmuştu. Kar yağışının ardından son günlerde hava sıcaklıkları artmıştı. Ancak iki gündür İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı, kar geri mi gelecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu açıklaması 

  • VALİ YERLİKAYA'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. Yerlikaya "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor." açıklamasında bulundu. 

  • İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün raporuna göre;

    sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

  • Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

    Rüzgârın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • 3 ŞUBAT İSTANBUL VE TÜRKİYE DETAYLI HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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