İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den İstanbul hava durumu uyarıları ve güncel sıcaklık...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı ( Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 - 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.