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İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul yağmur ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek?

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yağışların Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, bölgenin doğusunda sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul yağmur ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek? İşte İstanbul hava durumu...

08.02.2022 - 11:25 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den İstanbul hava durumu uyarıları ve güncel sıcaklık...

    İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı ( Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 - 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • İSTANBUL'DA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

    TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
    Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
    En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
    08 Şubat Salı 4 5 76 96 43 -5,2 17,6 3,9 9,6
    09 Şubat Çarşamba 1 6 55 81 33 -5 19,3 3,6 9,6
    10 Şubat Perşembe 1 9 64 95 12 -1,8 20,1 4,4 10,3
    11 Şubat Cuma 0 8 67 90 11 -2,5 21,2 4,7 10,6
    12 Şubat Cumartesi 2 10 71 90 11 -3,4 21,8 4,9 10,5

     

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