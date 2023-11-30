İstanbul hava durumu bugün nasıl? Geçtiğimiz gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbullular bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, yağmur ne zaman duracak? İşte merak edilen soruların cevabı...