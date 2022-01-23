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İstanbul HAVA DURUMU| İstanbul'da kar yağışı başladı! Son dakika: 23 Ocak 2022 İstanbul kar durumu

İstanbul'da kar yağışı başladı! 23 Ocak 2022 İstanbul hava durumu

İstanbullular bugün beyaz bir sabaha uyandılar. İstanbul'da kar yağışı Cumartesiyi Pazara bağlayan gece etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava durumu raporlarına göre İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek. Peki, İstanbul'da kar ne kadar sürecek, kaç gün yağacak, ne zaman bitecek? İşte 23 Ocak İstanbul hava durumu

23.01.2022 - 10:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında olmaya devam ediyor. İstanbulluların hasret kaldığı kar yağığı nihayet başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? 23 Ocak İstanbul hava durumu

  • İSTANBUL HAVA DURUMU 

    İSTANBUL, 3°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava Sıcaklığı ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

  • Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

  • Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte bu akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK? 

    İstanbul'da kar yağışının akşam 18:00 saatleri civarında sona ermesi bekleniyor. 

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