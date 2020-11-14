İstanbul'da kış kendisini hissetirmeye başladı. Gün itibariyle oldukça yağışlı bir hava geçiren İstanbullu vatandaşlar için Meteoloji'nin açıkladığı 14 Kasım hava durumunu derledik...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne bu gece saatlerinde, İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.