İstanbul için "kar" uyarısı!

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Geçtiğimiz hafta sonundan beri etkili olan ve Pazartesi günü İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının bugün de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için son dakika kar uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a bugün (26 Ocak Çarşamba) kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır Kilis, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan buzlanma ve çığ uyarısı da yapıldı.

Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı, İstanbul'da ise kar yağışının aralıklarla bölgesel ve hafif şekilde seyredeceği tahmin ediliyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının 3 derece dolaylarında seyredeceği yağışların yarın akşam saatlerinde İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.