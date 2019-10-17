Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU