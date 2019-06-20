İstanbul'da iki gündür sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor. Hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşıyor. Meteoroloji bugün Anadolu Yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde yağışın etkili olacağının beklendiğini duyurmuştu. Peki günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 20 Haziran İstanbul hava durumu haberimizde.

İSTANBUL HAVA DURUMU (20 HAZİRAN)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu başta olmak üzere İstanbul'da da Anadolu Yakası'nda yağmur uyarısı yapılıyor. Ancak yağışlı hava Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığında ise hissedilir bir değişiklik yaşanmayacak.