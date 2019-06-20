20 HAZİRAN 2019
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İstanbul hava durumu 20 Haziran! Meteoroloji uyardı, İstanbul'da sağanak yağmur başladı

İstanbul'da hava durumu, etkili olan sağanak yağmurun ardından gündeme geldi. Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu uyarısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilmişti. Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış bastırdı, hazırlıksız yakalanan zor anlar yaşadı. İşte Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul hava durumu

20.06.2019 - 10:45 | Güncelleme: Gündem
İstanbul hava durumu

İstanbul'da iki gündür sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor. Hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşıyor. Meteoroloji bugün Anadolu Yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde yağışın etkili olacağının beklendiğini duyurmuştu. Peki günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 20 Haziran İstanbul hava durumu haberimizde.

İSTANBUL HAVA DURUMU (20 HAZİRAN)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu başta olmak üzere İstanbul'da da Anadolu Yakası'nda yağmur uyarısı yapılıyor. Ancak yağışlı hava Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığında ise hissedilir bir değişiklik yaşanmayacak.

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
20 Haziran Perşembe233246952013,63318,126,7
21 Haziran Cuma243248962313,332,618,327
22 Haziran Cumartesi233357922514,735,418,527,4
23 Haziran Pazar233365941314,935,918,727,7
24 Haziran Pazartesi23344494221537,819,228,8

 

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