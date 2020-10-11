Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 12 Ekim Pazartesi 15 24 66 90 10 10,4 29,2 14,6 21,6 13 Ekim Salı 17 26 56 86 34 9,7 28,2 14,1 21,5 14 Ekim Çarşamba 18 23 66 80 26 7,9 28,1 14,1 21,3 15 Ekim Perşembe 17 24 58 86 11 7,1 29,6 14 21 16 Ekim Cuma 17 24 62 86 19 6,2 30,5 13,9 21,1