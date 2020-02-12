12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da geçen yılki meyve sebze tüketiminde zirveyi karpuz ve domates paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2018'de 2 milyon 816 bin 408 ton meyve-sebze getirilirken, bu miktar 2019'da 2 milyon 779 bin 355 tona düştü.
Buna göre, geçen yıl, bir önceki seneye göre hallere gelen ürün miktarında 1,3 oranında azalma yaşandı, bu oran tonaj bazında 37 bin 53 ton olarak kayıtlara geçti.
MEYVE TONAJI AZALDI, SEBZE TONAJI ARTTI
Hallere 2018'de 1 milyon 220 bin 376 ton meyve girişi gerçekleşirken, bu rakam 2019'da 54 bin 951 ton düşüşle 1 milyon 165 bin 425 tona geriledi.
Sebze girişi 2018'de 1 milyon 596 bin 32 ton olurken, bu miktar geçen yıl 17 bin 898 ton artışla 1 milyon 613 bin 930 tona ulaştı.
EN ÇOK GETİRİLEN MEYVE KARPUZ
Hallere geçen yıl tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, mandalina, portakal ve muz oldu.
Buna göre karpuz 156 bin 555 ton ile ilk sırada yer alırken, bunu 122 bin 110 tonla elma, 120 bin 787 tonla mandalina, 111 bin 640 tonla portakal ve 87 bin 65 tonla muz izledi.
Geçen sene bir önceki yıla göre tonajı en çok artan meyve üzüm oldu. Buna göre üzüm 12 bin 741 ton artışla ilk sırada yer alırken, bunu 8 bin 748 tonla kavun, 3 bin 946 tonla limon, 3 bin 553 tonla çilek, bin 834 tonla elma takip etti.
EN ÇOK GETİRİLEN SEBZE DOMATES
Tonaj bazında en çok getirilen sebzeler ise sırasıyla domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan oldu.
Buna göre, geçen yıl meyve-sebze hallerine giren sebzeler arasında domates 431 bin 893 ton ile ilk sırada yer alırken, patates 190 bin 176 ton , salatalık 156 bin 750 ton, biber 121 bin 828 ton, kuru soğan ise 91 bin 891 ton olarak sıralandı.
Domates, geçen sene tonajı en çok artan sebze olarak da ilk sırada yer aldı. Buna göre, domatesin tonajı 2018 yılında 409 bin 281 ton iken, bu miktar 2019 yılında 22 bin 612 ton artış göstererek 431 bin 893 tona yükseldi. Bunu 4 bin 146 ton artışla karnabahar, 4 bin 56 tonla havuç, 4 bin 27 tonla semizotu ve 3 bin 960 ton artışla da maydanoz izledi.
Kente gelen yaş meyve ve sebze tonajları son beş yılda şöyle gerçekleşti:
|YIL
|TON
|2015
|3.017.029
|2016
|3.126.776
|2017
|3.005.364
|2018
|2.816.408
|2019
|2.779.355
Muhabir : Adem Koç
Yayınlayan : Saniye Hülya Çorakçı Ertan
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