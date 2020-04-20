İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

AA

Kentte, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların tedbirlere uyması yönünde yapılan çağrılar doğrultusunda, park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de, vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi ve turistik mekanlarda da tedbirlere uyularak dışarı çıkılmaması sebebiyle herhangi bir yoğunluk oluşmadı. Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi, Kapalıçarşı çevresinin sakin olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı ve Beyazıt Meydanı'nda da sessizlik hakim.Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını beslediği Üsküdar sahilinde de yoğunluk oluşmazken, polis ve zabıta ekipleri her ihtimale karşı bölgede devriye görevi yaptı. Kadıköy'de ise Boğa Meydanı ile rıhtım sakinliğini korurken, bazı marketlerde kuyruk oluştuğu görüldü.Öte yandan, ana arterler başta olmak üzere şehirde trafik yoğunluğu yaşanmazken, az sayıda vatandaş toplu taşımayı tercih etti.