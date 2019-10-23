İstanbul gülmeye devam ediyor

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinbrugh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, en yenisi 15, en eskisi 70 yıldır süren komedi festivali kavramının Türkiye'deki öncüsü Uluslararası İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl 4'üncü kez kahkahayı getirdi. 3 Kasım'a kadar kesintisiz sürecek olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, bu yıl 16 ayrı sahnede, 500 sanatçıyla şehre kahkaha attırıyor.
Sloganı 'Söyleyin de beraber gülelim' olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nde şu programlarla devam ediyor;
BİR BABA HAMLET / 23 Ekim, Çarşamba. Saat 23.30 - Beşiktaş Kültür Merkezi
BUSE SİNEM İREN / 24 Ekim, Perşembe. saat: 20:00 - BKM Mutfak Çarşı
ALEVLİ GÜNLER / 24 Ekim, Perşembe, saat: 20:30 – BKM Tiyatro
ŞAKANI DA AL GEL / 24 Ekim, Perşembe, saat: 21:00 – Bahane Kültür Salonu
YUSUF BİLAL ALTINTAŞ / 24 Ekim, Perşembe, saat: 21:45 – BKM Mutfak Çarşı
TAHSİN HASANOĞLU / 25 Ekim, Cuma, saat: 20:00 – BKM Mutfak Çarşı
OKAN ÇABALAR / 25 Ekim, Cuma, saat: 20:30 – Sinema Feriye
CAN YILMAZ & ZAFER ALGÖZ / 26 Ekim, saat : 20:30 – Yapı Kredi Bomontiada
JOE SUTHERLAND / 26 Ekim, saat : 21:00 – Sinema Feriye
YILMAZ ERDOĞAN & ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 / 26 Ekim, Cumartesi, saat: 20:30 – BKM Tiyatro
ÇOCUKLAR İÇİN;
BESTEM YUVARLAK İLE BOOMWHACKERS GÖSTERİSİ / 26 Ekim, Cumartesi, saat :13 :00 BKM Küçük Sahne
SERKAN YILMAZ PANTOMİM ATÖLYESİ / 26 Ekim, Cumartesi, saat :14 :00 Sinema Feriye
NAİF BEY İLE ATIKLARDAN ÖYKÜLER GÖSTERİSİ / 27 Ekim, Pazar, saat :13 :00 BKM Küçük Sahne
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