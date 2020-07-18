Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetim yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar devam etti.