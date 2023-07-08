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        İstanbul genelinde huzur denetimi yapıldı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin bir çok noktasında denetimler gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 23:14
        İstanbul genelinde denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar tek tek durduruldu.

        Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda detaylı arama yapılırken, içerisinde bulunanların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği ‘Mask’ aramalarda bulunurken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

        Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

        #istanbul denet
        #haberler
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