BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazar günü İstanbul'da 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 19 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...