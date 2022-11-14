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Finansal teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi adına kamu-üniversite işbirliğinde bir şirket kuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla 'İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi' ünvanlı şirket kuruldu.

Şirketin yüzde 35.56'sı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na, yüzde 44.44'ü ASELSAN'a, yüzde 4.22'si Marmara Üniversitesi'ne, yüzde 4.22'si İstanbul Üniversitesi'ne, yüzde 7.33'ü İbn Haldun Üniversitesi'ne ve yüzde 4.22'si Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.'ye ait olacak.

Kuruluşu 11 Kasım 2022 tarihinde tescil edilen şirketin sermayesi ise 45 milyon TL olarak açıklandı.