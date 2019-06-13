Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından açılışı yapılan çalıştayda, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında bugüne kadar sorumlu ve ilgili olarak belirtilen kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşlar bir araya geldi. İlgili tarafların görüş, önerilerini toplamak ve sonuçların daha önce hazırlanmaya başlanan İFM Master Eylem Planına dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde özel sektör, ikinci gününde ise kamudan temsilciler yer aldı.

Çalıştayda, katılımcıların katkıları ile 8 farklı bileşen başlığında grup çalışmaları yapıldı. Hukuki Altyapı ve Düzenleyici Çerçeve; Katılımcı ve Faizsiz Finans Yapısı; Finansal Ürün, Hizmet Çalışmaları ve Denetim Yapısı; Vergi ve Teşvik Mekanizması; Tanıtım ve İmaj; Fiziki Altyapı ve Kümelenme; Nitelikli İnsan Kaynağı ve Expatlar; Teknolojik Gelişim başlıklı çalışma gruplarında katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaştı.

Prof. Dr. Göksel Aşan, Çalıştay’ın kapanış konuşmasında, göreve gelmesinin üzerinden 8 ay geçtiğini ve bu süreçte Finans Ofisine gerek Birliklerin gerekse diğer kurumların çok ciddi destek verdiğini belirterek, Birliklerle ortak ve farklı projelerinin olduğunu, zaman içinde bu projelerin de gündeme geleceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi. Önceki yıllarda projede çok ortaklı kurum yapısının olduğuna değinen Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Çok ortaklı yapıdan uzaklaşılarak, İFM projesinin bir kurumun koordinasyonunda daha etkin bir hale gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız, Finans Ofisimizi İFM projesinin yürütücüsü olarak görevlendirdi. Biz de bu amaçla klasik bir finans merkezi olmanın ötesinde geleceğin finans merkezi özelliklerini bünyesinde bulunduran bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

'AVANTAJLI OLDUĞUMUZ İKİ ALAN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIK'



İstanbul Finans Merkeziyle ilgili iki eksenin kritik olduğuna vurgu yapan Aşan, “İFM projesiyle ilgili olarak bundan sonra atılacak adımların daha önce yapılanların bir tekrarı olmaması ve kimlerle rakip olacağımızı iyi belirlememiz lazım. Bu açıdan avantajlı olduğumuz iki alan üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdayız. Bunlardan bir tanesi Fintek, diğeri de İslami Finans tarafı. Bu iki eksen bizim açımızdan çok önemli. Bu iki konuda birçok öneri geldi, bunların hepsi bizim açımızdan gerçekten çok değerli. İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında bu iki eksene ağırlık vereceğiz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezinin yarısına Fintek şirketlerini konumlandırabilirsek önemli bir başarı elde etmiş olacağız.” dedi.

'SONUÇLAR EYLEM PLANINA DAHİL EDİLECEK'

Hem sermaye piyasalarıyla ilgili hem de finansla ilgili yapılan düzenlemelerin önemli bir kısmının İFM projesi kapsamında daha önce yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Başkan Aşan, şöyle konuştu: “İFM projesi kapsamında birçok çalışma grubu oluşturuldu. O gruplardan önemli çıktılar elde edildi. O açıdan hiçbir şey yapılmamış ya da yapılmıyor değil. Elbette daha yapılacak çok şey var. Tekrar belirtmek isterim ki özellikle teşvik ve benzeri konularda ciddi çalışmamız, yabancıları buraya çekmek için gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Çalıştay’ın iki gününde de kurulan ilişkilerin, İFM projesine güzel katkıları olacağına inanıyorum. Çalıştay’dan çıkacak sonuçları da daha önceden hazırlamaya başladığımız eylem planımıza dâhil edeceğiz. Kendi tarafımızda üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve tüm gücümüzle yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı olmadan başarmamız mümkün değil. O yüzden bu Çalıştay’ı ve elde edilen çıktıları çok önemsiyoruz. Bu çıktıların, çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz İFM projesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Gerek özel sektör gerekse kamudan temsilcilerin değerli katkılarıyla tamamladığımız Çalıştayımızda tüm paydaşların bir arada olması ve İFM projesinin tüm taraflar tarafından benimsenmiş olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti.”

ARNAVUTKÖY'DE ORMAN OLUŞTURULACAK

Finans Ofisi, Çalıştay’a katılan tüm misafirlere, katılım ve katkılarından dolayı İstanbul Arnavutköy’de isimlerine özel fidan dikildiğini belirten sertifikalarını takdim etti. Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finans Ofisi olarak şimdiden 300 ağaçlık bir ormanları olduğunu dile getirerek, bunun bir gelenek olarak devam etmesini istediklerini belirtti.