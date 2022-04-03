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İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 12 film

41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 14 ayrı bölümde 43 farklı ülkeden gelen 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir programla çıkacak seyircilerin karşısına. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar 12 gün sürecek festival için 12 film seçti. 

03.04.2022 - 00:02 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ALCARRAS 

     

    2017 yapımı ’93 Yazı’nı sevenlerin ve yönetmen Carla Simon’u takip etmek isteyenlerin programına alması gereken filmlerden biri. Annesinin ölümünden sonra dayısı ve yengesiyle yaşamaya başlayan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun öyküsünü anlattığı ’93 Yazı’, eleştirmenlerden aldığı yüksek notların yanı sıra Berlin Film Festivali’nde ödül kazanmıştı. Adını Katalonya’daki bir köyden alan yeni filmi ‘Alcarràs’ ise geçimlerini kuşaklar boyu şeftali toplamakla temin eden Solé ailesinin öyküsünü anlatıyor. Ağaçların sökülüp yerlerine güneş enerjisi panellerinin kurulması ihtimalinin belirmesi üzerine aile üyeleri, gelecek endişesi yaşamaya başlıyor ve kendi aralarında görüş ayrılıklarına düşüyor. Simon’un tümüyle amatör oyuncularla çalıştığı ve Katalanca olarak çektiği film, 2021’de Berlin’de Altın Ayı kazandı.  

  • YAŞAMAYA BAK
    (C’mon C’mon)

    2010’da ‘Yeni Başlayanlar’ (Beginners), 2016’da ‘20th Century Woman’ ile adından söz ettiren Mike Mills’in yazıp yönettiği ‘C’mon C’mon’, genç yeğeni (Woody Norman) ile ülkeyi gezen radyo muhabiri Johnny’nin hikâyesini anlatıyor. Başrollerinde Joaquin Phoenix ve Gaby Hoffman’ın oynadığı film, dünya prömiyerini yaptığı Telluride Film Festivali’nde eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla öne çıktı. Siyah beyaz olarak çekilen filmin Oscar’a aday olmamasının, çoğu kişi tarafından eleştirildiğini belirtelim. Mike Mills’in ‘Başparmak’ (Thumbsucker) ve ‘Beginners’ adlı filmleri, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali programında yer almıştı.

  • NİTRAM

     

    Geçtiğimiz yıl Cannes’da Caleb Landry Jones’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran film, Avustralya tarihinin en kanlı olaylarından Port Arthur Katliamı'nın öncesini, katliamı gerçekleştiren kişinin bakış açısından aktarıyor. Filme adını veren Nitram karakteri, insanlarla uyum sağlayamayan yalnız biridir. Kendisi gibi içine kapalı çok zengin bir kadınla kurduğu tuhaf arkadaşlık vahim sonuçlara yol açacak bir sürecin ilk adımı olur. Avustralya Sinema TV Akademisi Ödülleri’nde film, yönetmen, senaryo, kurgu ve dört oyunculuk kategorisinde birden hedefe ulaşan ‘Nitram’, Justin Kurzel’in imzasını taşıyor. Kurzel’i, Türkiye’de gösterime giren ‘Macbeth’ ve ‘Kelly Çetesinin Gerçek Hikâyesi’ (True History of the Kelly Gang) gibi filmlerinden tanıyoruz. Filmin diğer oyuncuları arasında Judy Davis ve Anthony LaPaglia gibi tanıdık isimler yer alıyor.

  • ROMANCININ FİLMİ
    (So-seol-ga-ui Yeong-hwa - The Novelist’s Film)

    Güney Koreli yönetmen Hong Sang-soo, 1998 yılından bu yana Cannes, Berlin, Venedik, Locarno gibi önemli festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller kazanan filmleriyle tanınıyor. Fransa’da yayımlanan Cahiers Du Cinema dergisinin sevdiği yönetmenler arasında yer alan Hong Sang-soo’nun sineması, genelde Fransız yönetmen Eric Rohmer’le kıyaslanıyor. Geçtiğimiz Berlin Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ‘Romancının Filmi’, yeni kitabına başlamakta zorluk çeken bir kadın romancının yaşadığı tesadüfi karşılaşmalar üzerine kurulu. Genç meslektaşını açtığı kitapçıda ziyaret eden romancı, daha sonra bir film yönetmeni ve eşiyle karşılaşıyor. Birlikte parkta yürüyüşe çıktıklarında ise mesleğinde sorunlar yaşayan bir kadın oyuncuya denk geliyor ve onunla birlikte film yapmanın hayalini kuruyor. Sinemaseverlerin Hong Sang-soo’yu tanıması için iyi bir fırsat.

  • UTAMA

     

    2021 yılında Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Dramatik bölümünde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ‘Utama’, fotoğrafçılık ve görüntü yönetmenliğinden gelen Alejandro Loayza Grisi’nin yazıp yönettiği ilk uzun film. Grisi, Bolivya dağlarında yaşayan Quechua’lı yaşlı bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Yıllar boyunca hep aynı günlük rutini yaşayan Virginio ve Sisa, bölgede etkisini artıran kuraklığın hayatlarını değiştireceklerinin farkındadırlar. Torunları Clever’in onlara katılmasının ardından değişimin zorunluluğuyla yüzleşirler. Amerikalı eleştirmenlerin çok beğendiği ‘Utama’, amatör oyuncuların çok beğenilen performanslarıyla da dikkat çeken ekolojik bir felaket filmi.

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