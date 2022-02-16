Spagetti Western ustası Sergio Leone’nin tüm filmleri kaçıranlar, özleyenler ve büyük ekranda görmek isteyenler için 41. İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümünde bir arada gösterilecek!



İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalde İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Sergio Leone

41. İstanbul Film Festivali, geleneksel Western öğelerini kullanmayarak bu türü değiştiren, bozan, büyük popülerlik kazanarak bir çığır açan Spagetti Western türünün yaratıcısı Leone’nin filmlerini beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri ve Leone hayranlarını sinemaya çağırıyor.

Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

Bir Zamanlar Amerika’da

Rodos Canavarı / Il Colosso di Rodi / The Colossus of Rhodes

Bir Avuç Dolar İçin / Per un pugno di dollari / A Fistful of Dollars

Birkaç Dolar İçin / Per qualche dollaro in più / For a Few Dollars More

İyi, Kötü ve Çirkin / Il buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad and the Ugly

İyi, Kötü ve Çirkin

Bir Zamanlar Batıda / C’era una volta il West / Once Upon a Time in the Wes

Yabandan Gelen Adam / Giù la testa / A Fistful of Dynamite

Bir Zamanlar Amerika’da / Once Upon a Time in America