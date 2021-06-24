Yarışma filmleri gösterimde 0:00 / 0:00

40'ıncı İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma gösterimleri, 1 - 13 Temmuz'da Maximum UNIQ Açıkhava'da kurulan sinemada gerçekleştirilecek

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1 - 13 Temmuz tarihlerinde izleyicilerle buluşuyor. Yarışmada yapımı 2020 - 2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. 34'üncü kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava'da yapılacak. Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri; Ece Dizdar, Naz Erayda Kurdoğlu, Nadir Öperli ve Şebnem İşigüzel.

En İyi Film: 200 bin TL

Onat Kutlar Jüri Özel Ödülü: 50 bin TL

En İyi Yönetmen: 50 bin TL

En İyi Kadın Oyuncu: 10 bin TL

En İyi Erkek Oyuncu: 10 bin TL

En İyi Özgün Müzik Ödülü: 5 bin TL (Hasan Saltık anısına verilecek )

En İyi Senaryo Ödül: 10 bin TL

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: 30 bin TL ödül verilecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca, 2002'den bu yana, festival ve etkinlikleri destekleyen 'İKSV Lale Kart Üyelik Programı' tarafından verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri

* Av - Emre Akay

* 9,75 - Uluç Bayraktar

* Sardunya - Çağıl Bocut

* Bir Nefes Daha - Nisan Dağ

* Beni Sevenler Listesi - Emre Erdoğdu

* Yeniden Leyla - Barış Hancıoğulları

* Zîn ve Ali'nin Hikâyesi - Mehmet Ali Konar

* Af - Cem Özay

* Çatlak - Fikret Reyhan - The Cemil Show / Barış Sarhan

* İnsanlar İkiye Ayrılır - Tunç Şahin

* Dirlik Düzenlik - Nesimi Yetik

* Sen Ben Lenin - Tufan Taştan

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Adayları

* 9,75 - Uluç Bayraktar

* Sardunya - Çağıl Bocut

* Yeniden Leyla - Barış Hancıoğulları

* Af - Cem Özay

* Cemil Şov - Barış Sarhan

* Sen Ben Lenin - Tufan Taştan