Yarışma filmleri gösterimde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1 - 13 Temmuz tarihlerinde izleyicilerle buluşuyor. Yarışmada yapımı 2020 - 2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. 34'üncü kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava'da yapılacak. Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri; Ece Dizdar, Naz Erayda Kurdoğlu, Nadir Öperli ve Şebnem İşigüzel.
En İyi Film: 200 bin TL
Onat Kutlar Jüri Özel Ödülü: 50 bin TL
En İyi Yönetmen: 50 bin TL
En İyi Kadın Oyuncu: 10 bin TL
En İyi Erkek Oyuncu: 10 bin TL
En İyi Özgün Müzik Ödülü: 5 bin TL (Hasan Saltık anısına verilecek )
En İyi Senaryo Ödül: 10 bin TL
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: 30 bin TL ödül verilecek.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca, 2002'den bu yana, festival ve etkinlikleri destekleyen 'İKSV Lale Kart Üyelik Programı' tarafından verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.
40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri
* Av - Emre Akay
* 9,75 - Uluç Bayraktar
* Sardunya - Çağıl Bocut
* Bir Nefes Daha - Nisan Dağ
* Beni Sevenler Listesi - Emre Erdoğdu
* Yeniden Leyla - Barış Hancıoğulları
* Zîn ve Ali'nin Hikâyesi - Mehmet Ali Konar
* Af - Cem Özay
* Çatlak - Fikret Reyhan - The Cemil Show / Barış Sarhan
* İnsanlar İkiye Ayrılır - Tunç Şahin
* Dirlik Düzenlik - Nesimi Yetik
* Sen Ben Lenin - Tufan Taştan
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Adayları
* 9,75 - Uluç Bayraktar
* Sardunya - Çağıl Bocut
* Yeniden Leyla - Barış Hancıoğulları
* Af - Cem Özay
* Cemil Şov - Barış Sarhan
* Sen Ben Lenin - Tufan Taştan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!