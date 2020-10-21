Ödüller sahiplerini buldu

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39'uncu İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri, yapılan törenle sahiplerini buldu

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 39'uncu İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri, Salon İKSV'de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Yarışma'ya 12, Ulusal Belgesel Yarışması'na 11 film katıldı. Sinemalara geri dönen festivalin programında yer alan filmlerin gösterimleri 12 gün boyunca hem Cinemaximum City's Nişantaşı ve Kadıköy Sinemalarında hem de filmonline.iksv.org üzerinde çevrimiçi yapıldı.

Törende Uluslararası Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale ödülünün yanı sıra Jüri Özel Ödülü, Mansiyon, Halk Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri; Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise En İyi Belgesel ödülü ile Mansiyon takdim edildi. Festivalin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri temmuz ayında verilmişti.



Altın Lale En İyi Film: (Atlantis)

Çürümüş topraklar üzerinde dolaşan, savaşlarda kaybolmuş ıstırap dolu ruhların, yok edilmiş geçmişin, huzursuz geleceğin izlerini son kertede yetkin bir dil ve olağanüstü görüntülerle aktarmada gösterdiği başarıdan ötürü...

Jüri Özel Ödülü: (Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici)

Güçlü görsel atmosferiyle birlikte cesur hikâye anlatım tercihleri nedeniyle, sinemanın olanaklarını kullanarak seyirciye başka duyguların ve diyarların kapılarını aralamayı cömertçe başardığı için...

Mansiyon: (Camila Morrone / Mickey ve Ayı)

Jüri, 'Mickey ve Ayı' filminin başrol oyuncusu Camila Morrone'ye Mansiyon vermeyi uygun buldu. Camila Morrone, çok çabuk büyümek zorunda kalmış bir çocuğun yürek burkan portresini çizen bu filmi tam anlamıyla sırtlıyor. Filmin hemen hemen her karesinde yer alırken, gücünü ve kararlılığını incelikle ve alçakgönüllülükle kabul ettiriyor; ışıltısıyla izleyicinin hayal gücüne damgasını vuruyor. Hikâyesini bağımsız Amerikan sineması geleneğinden alsa da Camila Morrone'nin oyunculuğuyla 'Mickey ve Ayı', türün örneklerini aşarak izleyiciler üzerindeki etkisini uzun süre koruyor. Yalnızca yeni bir keşif olmanın ötesinde, bu genç oyuncu şimdiden büyük oyuncular arasındaki yerini aldı bile. Filmin sonunda bize doğru koştuğu sahnede yüzü akıllara kazınıyor. Tartışmasız, bir yıldız doğuyor!

Halk Ödülü: (Oğul - Ana)

En İyi Belgesel: (Maddenin Halleri / Deniz Tortum)

Cesur yaklaşımıyla belgesel film sınırlarını zorladığı, baştan sona bütünselliğini bozmadığı, yüksek görsel estetiği ve minimalist ses tasarımı ile filmi zamansızlaştırdığı, bizi yaşam ve ölüm çizgileri arasında gezdirdiği ve sorgulattığı; içini bilmediğimiz önemli bir sistemin kontrastlarını ve aktörlerini özgün ve samimi bir anlatım diliyle sunduğu için...

Mansiyon: (Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu)

İki güçlü insanın hayat hikâyesini çok özel arşivler ve müzikle harmanlayarak anlatan bir 1960'lar portresi.

Mansiyon: (Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak)

İçinde yaşadığımız şehri, İstanbul'u İstanbul'u yapan mekânları, kültürel ve sosyal hayatının yüzlerce yıllık izlerini bugünle bağ kurarak anlatıyor.



Uluslararası Yarışma FIPRESCI Ödülü: (Atlantis )

Gerçekten çok kişisel bir bakış açısı ortaya koyarken kendi evrenini kurduğu için Valentyn Vasyanovych'in yönettiği, senaryosunu yazdığı, görüntü yönetmenliğini, kurguculuğunu ve ortak yapımcılığını üstlendiği Atlantis filmine verildi.