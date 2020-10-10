İstanbul Film Festivali başladı 0:00 / 0:00

39'uncu İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, ülkemizden en iyi belgeseller, usta yönetmenlerin son filmleri ve yeni keşiflerin aralarında bulunduğu 40 filmden oluşan programıyla yeniden sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Festival kapsamındaki birçok film gösterimi yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında yapılacak

HABERTURK.COM

39'uncu İstanbul Film Festivali, 9 - 20 Ekim tarihlerinde hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Paribu'nun tema sponsoru olarak destek verdiği 'Filmekimi Galaları' filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da erişime açıldı. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebiliyor. Salgın önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri online olarak satılıyor.