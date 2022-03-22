Nisanda düzenlenecek

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41'inci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinden yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, yeniden sinemalara dönen 41'inci İstanbul Film Festivali, bu yıl 8 - 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

41'inci İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.