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İstanbul Film Feastivali afişi hazır

17.02.2020 - 12:56 | Güncelleme:
İstanbul Film Festivali

İKSV tarafından 10-21 Nisan tarihlerinde yapılacak 39. İstanbul Film Festivali'nin Cem Özüduru imzalı afişinde Alfred Hitchcock'un kuşları var.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),festivallerin afişlerinde farklı sanat dallarından önemli isimlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Çizgi roman yazarı olarak başladığı kariyerine, senaristlik ve film yönetmenliğini de ekleyen Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı.

39. İstanbul Film Festivali bu yıl, ölümünün 40. yıldönümünde dâhi yönetmen Alfred Hitchcock’a özel bir retrospektif bölüm ayırıyor. Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali için sinemanın heyecanlandırıcı etkisinden ilham alarak tasarladığı afişini, Hitchcock sever egzotik kuşlarla çevrelenmiş, bulutların üzerindeki, bizi bazen lanetleyen bazen kutsayan bir büyücünün olduğu, bir film sonrası uyuyakalınıp görülen bir rüyaya benzetiyor.

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Cem Özüduru

Cem Özüduru, “Tüm duygularımın ve sanatsal estetiğimin harmanlanmış hali ile İstanbul Film Festivali için tasarlamış olduğum bu afişi bana çizmesi zevk verdiği kadar umarım size de bakması zevk verir” dedi.

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