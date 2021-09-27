İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz iddiasına suç duyurusu

Avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan D. Ö, 16 Ağustos'ta İstanbul Filarmoni Derneği’nde "dernek asistanı" olarak görev yapmak üzere çalışmaya başladığını belirterek, iş akdinin ise 6 Eylül'de A. T. tarafından mesaj yolu ile tek taraflı olarak haksız şekilde feshedildiğini aktardı.
Dilekçede, A. T.'nin, dernekte yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı ve bu süre boyunca D. Ö'ye karşı fiziksel ve sözlü şekilde cinsel amaca dayanan ve rızasının olmadığı fiillerde bulunduğu belirtilerek, A.T'nin, mağdura karşı iş ilişkisini aşan bir tutum sergilediği iddia edildi.
Dilekçede, A.T'nin iş yeri asansöründe izni dışında şikayetçinin vücut dokunulmazlığını rahatsız edecek şekilde ihlal ettiği anlatılarak, tüm çabalarına rağmen A.T'nin iş görüşmelerini iş yeri dışında yapmaya zorladığı öne sürüldü.
İçkili bir mekanda 2 Eylül'de gerçekleşen bir görüşmede mağdurdan alkol almasını isteyen A.T'nin, D.Ö'ye dernek tarafından çıkarılacak dergide "editör" pozisyonunda çalışmayı teklif ettiğine yer verilen dilekçede, "Şüphelinin saydığı şartlar ise ne dernek tarafından yürütülen işler, ne hizmet ilişkisi ne de genel ahlak kuralları ile bağdaşmamaktadır. Bu şartlar; Kendimi ona tamamen teslim etmem, özel hayatımdaki gelişmeleri onun iznine bağlamam, adet döngümü ona bildirmemden oluşmaktaydı." ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, mağdurun söz konusu şartları kabul etmemesi üzerine bir süre sonra mesaj yolu ile işten çıkarıldığı anlatılarak, mağdur D.Ö'nün şu beyanına yer verildi:
"Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim A.T'nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır."
Dilekçede, A.T, hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından işlem yapılması talep edildi.
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