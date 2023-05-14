İstanbul Fatih Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Fatih başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Fatih seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 86.81 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 74.7 oldu. İstanbul Fatih Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 90.274 oyla yüzde 53.49 - Kemal Kılıçdaroğlu: 71.133 oyla yüzde 42.15 - Sinan Oğan: 6.513 oyla yüzde 3.86 - Muharrem İnce: 851 oyla yüzde 0.50 oy aldı.



İstanbul Fatih 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 90.274 oyla yüzde 53.49Kemal Kılıçdaroğlu: 71.133 oyla yüzde 42.15Sinan Oğan: 6.513 oyla yüzde 3.86Muharrem İnce: 851 oyla yüzde 0.50

İstanbul Fatih Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.07 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 54.1 oranında açıldı. 2023 İstanbul Fatih milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 63.126 oyla yüzde 53.58 - Millet İttifakı: 36.399 oyla yüzde 30.9 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 10.269 oyla yüzde 8.72 - Ata İttifakı: 824 oyla yüzde 0.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 84 oyla yüzde 0.08 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Fatih milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 63.126 oyla yüzde 53.58Millet İttifakı: 36.399 oyla yüzde 30.9Emek ve Özgürlük İttifakı: 10.269 oyla yüzde 8.72Ata İttifakı: 824 oyla yüzde 0.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 84 oyla yüzde 0.08AK Parti: 52.234 oyla yüzde 44.34CHP: 26.728 oyla yüzde 22.69İYİ Parti: 9.671 oyla yüzde 8.21YEŞİL SOL: 9.480 oyla yüzde 8.05MHP: 5.327 oyla yüzde 4.52YENİDEN REFAH: 4.998 oyla yüzde 4.24MEMLEKET: 1.049 oyla yüzde 0.89TİP: 789 oyla yüzde 0.67ZP: 763 oyla yüzde 0.65BBP: 567 oyla yüzde 0.48AP: 61 oyla yüzde 0.05ANAP: 54 oyla yüzde 0.05GENÇ: 54 oyla yüzde 0.05TKP: 44 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 34 oyla yüzde 0.03MP: 17 oyla yüzde 0.01GBP: 14 oyla yüzde 0.01HAKPAR: 10 oyla yüzde 0.01AB: 10 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 7 oyla yüzde 0.01TKH: 6 oyla yüzde 0.01HKP: 5 oyla yüzde 0.00YP: 4 oyla yüzde 0.00